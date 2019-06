L’Inter continua a lavorare su Romelu Lukaku. Il club nerazzurro, infatti, vuole concludere il prima possibile la trattativa con il Manchester United per avere presto a disposizione di Antonio Conte l’attaccante belga. Secondo fonti inglesi, le due parti in causa stanno discutendo, ma, con ragionevole certezza, il giocatore dovrebbe salutare la Premier League per trasferirsi in Italia. Inevitabilmente, anche il futuro all’Inter di Mauro Icardi si troverebbe a forte rischio. E non è un caso se le voci di un suo passaggio alla Juventus siano aumentate, complici anche un presunto avvistamento dell’argentino a Torino in compagnia della moglie-agente Wanda Nara.