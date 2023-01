Non c'è pace in casae le notizie anticipate in mattinata () stanno trovando sempre più conferme.si è fermato ancora e preoccupa particolarmente la nuova tipologia di infortunio che lo sta vedendo coinvolto dato che riguarda, una zona particolarmente delicata soprattutto per un giocatore della sua stazza.Il problema, riporta Sky non è di natura legamentosa, ma è forse più grave perché riguarda, una particolare regione del ginocchio dove si trova l'inserzione dei tre muscoli più importanti della coscia: sartorio, gracile e semitendinoso che contribuiscono alla flessione e alla stabilità dell'articolazione.. E le sue condizioni saranno valutate di giornata in giornata. Non essendo una lesione, ma un'infiammazione che solitamente si presenta in forma acuta in movimenti come step o atterraggio da salti, costringerà il belga a un riposo più o meno forzato.