Romelu Lukaku è uno dei problemi dell’Inter, non l’unico, sicuramente, ma di sicuro l’apporto dato finora dal centravanti belga è insufficiente. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Resta un solo punto e un problema non più trascurabile: Lukaku. Sia chiaro che il pari non è soltanto colpa del centravantone belga, entrato nel secondo tempo per uno Dzeko non ispiratissimo. Ma, se c’erano interrogativi sul perché Inzaghi avesse rinunciato ancora una volta alla Lu-La, eccola la risposta: Lukaku al momento non è presentabile. Non a questi livelli. Un chiaro deficit fisico che si trasforma in un crollo psicologico. Lukaku è un lottatore, un fratello maggiore che in campo attira palloni e marcatori, l’amico a cui per strada ti rivolgeresti se qualcuno avesse brutte intenzioni. Ma adesso è proprio giù. In Qatar s’era mangiato una serie di gol da record contro la Croazia, ma almeno c’era. Qui non ha difeso un pallone, aperto uno spazio, lanciato un compagno. Assente. Uno spiacevole spettacolo di palloni persi goffamente e marcature subite senza reagire. Lukaku è un problema, non l’unico”.