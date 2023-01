La condizione fisica di Romelu Lukaku è ancora molto lontana dall’essere accettabile, la prestazione offerta dal belga contro il Napoli desta preoccupazioni e l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela come il calciatore, alle prese con un’ infiammazione del tendine, temesse un nuovo stop.



“La società è delusa e si interroga, Inzaghi stesso è deluso e si interroga. Durante la partita con il Napoli Lukaku ha accusato una lieve infiammazione del tendine. Nulla di preoccupante, ma in un percorso che è stato molto accidentato, ogni piccolo intoppo viene vissuto come un allarme. Il punto è che Romelu non è a posto fisicamente. Non si tratta solo di trovare la giusta condizione. Ma è come se un fisico così non riesca a progredire completamente e contemporaneamente, in ogni suo punto, in ogni suo aspetto. Un particolare non sarà sfuggito, a Monza: il belga non è entrato in campo con i compagni della panchina per il riscaldamento. Lo ha fatto quando gli altri erano sul terreno di gioco già da 15 minuti. Il motivo? Il belga era negli spogliatoi a completare le sedute, estremamente laboriose, di massaggi necessari. È evidente che non sia la migliore situazione possibile. E di sicuro la cosa comporta anche dei condizionamenti per Inzaghi. Non se lo aspettava nessuno, dopo la gara con il Napoli. Ecco perché la notte di Monza ha gettato nello sconforto un po’ tutti, ad Appiano. I piani sono diversi, ovviamente. Inzaghi deve capire quanto realmente potrà contare su Lukaku”.