Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter e del Belgio, commenta a RTBF e VTM la partita vinta dalla sua nazionale contro il Galles: "È stata una partita frustrante per tutta la squadra. È stato difficile fare buone combinazioni. Abbiamo reagito bene dopo il loro gol. Oggi c'era più voglia che qualità. Abbiamo iniziato bene, ma sappiamo che possiamo fare molto meglio".



"Abbiamo vinto e questa è la cosa più importante. Abbiamo cercato di tenere la palla nelle zone giuste. Nell'ultimo ritiro abbiamo giocato davvero tanto su questo, ora vogliamo tornare a giocare il calcio che rappresentiamo ovvero con buon possesso e all'attacco". Poi ancora: "Non è stato facile, ma in Italia, è vero, è sempre così e devo dire che sono stati bravi. Non è facile giocare in queste circostanze, ma cerco di non lamentarmi così tanto. Dobbiamo solo continuare così e vincere le prossime due partite".



SUL GOL - "Ho l'abitudine di aspettare fino agli ultimi minuti, perché comunque ho visto molte rimonte. Abbiamo continuato fino alla fine. Sono stato fortunato. Avevo proprio la sensazione che ci sarebbe stato un rigore, perché avevo già preso un colpo sulla schiena".