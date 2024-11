Getty e Calciomercato.com

Un anno fa, per il suo primo ritorno a Milano da avversario,, incapace di produrre anche solo una reazione minima di fronte a una tale manifestazione di dissenso nei suoi riguardi.con dietro un bel po’ di non detto, ulteriormente gonfiato da qualche dichiarazione da parte di Big Rom:Avanti così da quel momento, ognuno con in tasca la propria verità, quella fatta filtrare da viale della Liberazione e quella appena insinuata da Lukaku.domenica sera il centravanti belga tornerà a San Siro, nel frattempo ha svestito il giallorosso della Roma per abbracciare l’azzurro del Napoli, o forse per ritrovare Antonio Conte, almeno in prima battuta, visto che il rapporto tra i due non ha mai conosciuto pause.

Forse in altri tempi la Curva avrebbe riservato loro una coreografia ad hoc per l’occasione, ma a Milano, dopo i fatti che hanno portato all’omicidio di Bellocco, la questura ha vietato ogni iniziativa del genere fino a data da destinarsi. Decisione che sicuramente inciderà, almeno in parte, su quello che sarà il clima allo stadio, cui va aggiunto un altro elemento che solitamente contribuisce a smorzare: il tempo trascorso.Insomma, è molto probabile che l’atmosfera non sia carica quanto quella di un anno fa, anche perchée che prima della pausa per le nazionali potrebbe confermare o sovvertire gli equilibri che ha regalato il campionato in queste prime 11 partite, con il Napoli in vantaggio di una sola lunghezza sui nerazzurri.

Meglio concentrarsi su questo aspetto, ovvero sul significato intrinseco della sfida e non su quello che invece si porta a corredo, senz’altro suggestivo, ma fine a se stesso. Poi peròdi uno stadio intero, messo di fronte ai sentimenti più puri, esposto alle tormente che solo certi ricordi riescono a generare.ovunque sia andato, il belga è apparso la brutta copia rispetto a quello visto a San Siro. Agli occhi dei tifosi interistiE poi è arrivato al suo posto quell’Ira di Dio di Thuram a completare la rivincita personale. Insomma,