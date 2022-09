Romelu Lukaku non seguirà il proprio percorso di recupero, almeno per ora, in Italia e ad Appiano Gentile insieme ai suoi compagni di squadra. La punta dell'Inter ha infatti fatto ritorno in Belgio dove si sottoporrà a nuovi controlli alla coscia per capire come procedere con l'iter riabilitativo.



IL KO - Lukaku si è infatti fermato per una distrazione ai flessori della coscia sinistra nell'allenamento dello scorso lunedì e che lo ha costretto a saltare sia la partita contro la Cremonese che il derby contro il Milan.



OUT FINO ALLA SOSTA - Il bomber belga trascorrerà qualche giorno in Belgio prima di tornare in Italia. La decisione è stata presa in accordo con lo staff medico del club nerazzurro e farà questi esami in patria seguito anche dal medico della nazionale del Belgio. La speranza di poterlo riavere prima della sosta, si sta infatti assottigliando sempre di più, con Lukaku che si ritroverebbe a saltare Bayern, Torino, Viktori Plzen e Udinese per poi essere al 100% per il rientro dalla pausa contro la Roma.