Contro il Monaco, Romelu Lukaku è apparso appesantito. Nonostante ciò, il centravanti dell'Inter ha contribuito alla seconda rete con una buona progressione. La Gazzetta dello Sport giudica così la prestazione del centravanti belga.



“Lukaku Viene da una stagione controversa al Chelsea, forse a Londra non ha lavorato come nel biennio con Conte all’Inter. In più siamo d’estate, la peggiore delle stagioni per chi ha un fisico gigantesco come il suo. La prestazione di Lukaku ieri a Ferrara è stata controversa. Nel primo tempo il “centravantone” belga è parso appesantito e facile preda dei centrali del Monaco. Nella ripresa ha generato il 2-2 con una progressione sulla destra, chiusa dal tiro che ha costretto Nubel alla deviazione su cui si è avventato Asllani. Tra i due estremi è racchiusa una verità, quella sull’intesa con Martinez. Inzaghi si ritrova tra le mani un patrimonio, una coppia d’attaccanti collaudata e pronta, e forse teme che l’eventuale arrivo di Dybala lo costringa a rivedere equilibri offensivi quasi perfetti”.