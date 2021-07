Londra chiama, Lukaku non risponde. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante belga dell'Inter è orientato a rifiutare l'offerta del Chelsea da 15 milioni di euro netti all'anno per quattro motivi: non si è lasciato bene con il calcio inglese; ama l'Italia e la città di Milano; è riconoscente verso il club e i tifosi nerazzurri; punta a vincere lo scudetto della seconda stella senza Conte.