Romelu Lukaku ha già detto la sua sul suo futuro. Il ritorno all'Inter non doveva essere una questione da una stagione e via. Il centravanti belga vuole restare a lungo a Milano, ma secondo Sky il Chelsea per rinnovare il prestito si siederà attorno a un tavolo con l'Inter per rinegoziare il suo trasferimento. Non è escluso che possa essere inserito qualche giocatore come contropartita.