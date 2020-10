Lukaku è cresciuto, è diventato più forte, più sicuro dei propri mezzi e più padrone del proprio fisico. A riconoscerlo è Antonio Conte, che per anni lo ha rincorso, fino ad averlo in questa sua esperienza nerazzurra.“Lukaku non è più il calciatore dell’anno scorso anno, è un giocatore diverso.E poi segna sempre, che per un attaccante è una cosa importante”.Le parole di Antonio Conte certificano l’avvenuta maturazione del centravanti ex United. Ma a conferma di tutto ciò ci sono ancheUna macchina da guerra, un cecchino che sente e centra la porta anche quando il sudore bagna i suoi occhi e la fatica frena le sue gambe.