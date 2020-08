Grave lutto perche, nella giornata di oggi, ha perso il padre. Era malato da diverso tempo e a darne la notizia lo scorso aprile era stato lo stesso esterno dell'Inter in una diretta social: "Non parlo molto della mia vita privata, mio padre da un anno sta combattendo contro un brutto male e quindi in questo momento anche se non fisicamente gli sono vicino e lo abbraccio". Oggi lo stesso Candreva, con una foto ricordo in bianco e nero, ha voluto salutare il papà dopo la tragica notizia: "Ti porterò sempre con me. Ciao Pa".