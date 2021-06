Maicon, ex laterale dell'Inter, parla a Rtv San Marino, commentando così lo scudetto nerazzurro: "Sono contento perché è un titolo che mancava da tempo. Ho vissuto degli anni importanti in questa società. La Champions 2010? Difficilissima, nel nostro girone abbiamo beccato tutti i campioni di ogni paese: è difficile da giocare. Però è stata perfetta, bellissima. Poi quando riesci a vincere sicuramente la soddisfazione è di più perché hai affrontato dei grandissimi e delle grandissime squadre. E anche per questo la soddisfazione è ancora più grande".