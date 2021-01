Marketing e non solo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport in relazione all'operazione di re-branding dell'Inter.



“Era Inter ieri, dagli arditi che fondarono il club fino a questa recente altalena cinese. È Inter oggi, mentre si sente profumo di scudetto. E sarà comunque Inter domani, quando il club dovrà svecchiarsi e attrarre nuovi sponsor e tifosi, indipendentemente dalle vicende societarie. Con una variante, decisiva e simbolica: accanto alla parola “Inter” ci sarà sempre di più, in ogni possibile sede, la parola “Milano”, città tinta (anche) di nerazzurro dal 1908. Un connubio di eccellenze da far camminare a braccetto. Ed è su questa corrispondenza di amorosi sensi che il management interista lavora nelle segrete stanze da mesi. Siamo quindi alla vigilia di una sofisticata operazione di “re-branding”, con la creazione di un nuovo marchio a 360°. Cambierà il logo, più minimal e stiloso, e più in generale l’identità del club nei giorni in cui spegnerà 113 candeline, il 9 marzo. “Inter Milano”, nuova denominazione per i mercati e non solo, è un modo di legarsi a una città moderna e vitale”.