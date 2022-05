Intervistato da Dazn al termine della sfida contro la Sampdoria, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato del futuro calciomercato dei nerazzurri.



Cosa accadrà in futuro?

"Bisogna avere rispetto della sostenibilità dell'azienda ma anche della competitività. C'è voglia di fare bene, la proprietà ci è sempre vicina, per cui sono certo che con queste premesse e con un pubblico come quello di oggi - pagina rara nello scenario calcistico - potremo ancora fare meglio".