"Antonio Conte ora è più sereno". Parola di Giuseppe Marotta. L'ad dell'Inter è tornato in Italia con il ds Piero Ausilio dopo il viaggio a Nanchino, dove è anche andato in scena un vertice tra la dirigenza, il tecnico e la proprietà cinese del club. Intercettato da SportMediaset a Linate, Marotta ha spiegato: "Tutto positivo.Se abbiamo rassicurato Conte sul mercato? Quello sicuro. Soddisfazione per come vanno le cose? Si vede il lavoro di Conte, siamo molto contenti, c'è ancora da fare, ma c'è molto ottimismo. Metterci sotto pressione uno stimolo in più? Giusto per tutti essere sotto pressione. Conte più sereno dopo l'incontro? Sì, sì, assolutamente sì".