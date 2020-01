Intervistato a margine del Premio Gianni Brera consegnato oggi a Milano, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato dei piani presenti e futuri del club nerazzurro.







BRERA - "Oggi innegiamo al valore della memoria di un grandissimo personaggio come Gianni Brera. Se io sono diventato manager sportivo, è anche grazie alla lettura degli articoli che lui scriveva quando io ero bambino. I giornalisti dell'epoca erano molto più tecnici: era una lettura piacevole, perché si scoprivano particolari tattici e sugli allenamenti. Io, attraverso quelle letture, ho imparato un pochino l'arte di essere dirigente. Oggi mi ritrovo accanto a un'altra leggenda importante, oltre che un amico, come Emilio Butragueño. Per me è un orgoglio essere qui per rappresentare una grande società come l'Inter".



MERCATO - "Mercato? Cercheremo di migliorare un organico, che è già di grande qualità. Come ho detto più volte, la finestra invernale del calciomercato è fatta di poche opportunità. Le opportunità ci sono e le coglieremo".​



SCUDETTO - "Lo Scudetto? Bisogna credere in questa realtà. Siamo qui non per fare delle comparse. Certo, ci sono degli avversari agguerriti, ma restano ancora diciotto partite e tantissimi punti a disposizione. Cercheremo di fare il possibile".