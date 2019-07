Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno raggiunto il ritiro di Lugano, dove si fermeranno molto probabilmente questa sera per poi assistere al match amichevole di domani. In programma anche una riunione tecnica con Antonio Conte e Lele Oriali per delineare quanto ha finora detto il mercato, nel tentativo di contenere l'animato Conte, non soddisfatto di partire per la tournée cinese senza attaccanti della prima squadra. Le trattative per Dzeko e Lukaku non sono ancora arrivate a un punto di svolta e così il tecnico salentino, con Politano ai box, Icardi fuori dal progetto e Lautaro in vacanza, può contare solo su Longo, Vergani, Colidio ed Esposito.