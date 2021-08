L'Inter fa sul serio per Thuram, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Marotta e Ausilio abbiano spostato le proprie attenzioni sul francese.



“Ora Marcus risente davvero aria di casa: canterà pure la Marsigliese, ma i ricordi felici del bambino abitano qua, tra l’Appenino emiliano e la Pianura padana. Marcus Thuram, nato a Parma e cresciuto a Torino, è pronto a scoprire una nuova città italiana: Milano lo aspetta, i dirigenti del club campione di Italia hanno iniziato l’assalto per vestirlo di nerazzurro. Nell’attaco del post-Lukaku, assieme a Dzeko potrebbe essere quindi arruolato il francese figlio del grande Lilian: è in testa ormai al gradimento dell’a.d. Beppe Marotta e del d.s. Piero Ausilio. I due non hanno certo cancellato il pensiero Correa, ma hanno decisamente spostato le antenne verso Mönchengladbach”.