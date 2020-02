Ai microfoni di Sky, l'amministratore dell'Inter, Beppe Marotta, racconta la sessione invernale di calciomercato condotta da lui e Ausilio, spiegando anche il perché del mancato arrivo di Giroud.



“La prima di Eriksen? Siamo soddisfatti di tutto il calciomercato, dovevamo alzare il livello qualitativo di questo gruppo che sta dando soddisfazioni e ci siamo riusciti sfruttando le opportunità, che coincidono in questo caso con giocatori di grande qualità ed esperienza. La ricerca dell’attaccante all’ultimo giorno e il mancato arrivo di Giroud? Siamo pienamente contenti e soddisfatti, volevamo chiudere raggiungendo un’ulteriore opportunità ma il Chelsea non voleva liberarlo e non abbiamo potuto negoziare con loro. Moses? Ulteriore inserimento in questo gruppo plasmato da Conte, è un altro giocatore che può darci un contributo e questa sera giocherà titolare. Siamo soddisfatti di tutta la nostra rosa”.