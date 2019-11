Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League con lo Slavia Praga, l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato del mercato dell'Inter e spiegato come il futuro di Gabigol sia lontano da Milano.



“Lautaro ha trovato grande autorevolezza e le sue prestazioni ne dimostrano la crescita. Ha 23 anni e davanti una carriera importante. Un ulteriore salto di qualità? Si, la partita di Dortmund ci dice che dobbiamo migliorare e crescere. Abbiamo fatto un primo tempo splendido non supportato dal secondo. Dobbiamo crescere a livello di gruppo. Conte si era lamentato dell'esperienza di Barella e Sensi? Fin dall’inizio abbiamo parlato di un nuovo modello che prevede una crescita costante e questi giovani possono diventare dei camioncini attraverso l'abitudine a un clima internazionale come quello della Champions che è diverso dal campionato. Poi con l’esperienza si migliora sempre. Gabigol? Come Lautaro sta crescendo di anno in anno, a dicembre sarà a nostra disposizione e valuteremo attentamente la sua collocazione. Abbiamo delle richieste e difficilmente farà parte del nostro progetto, valuteremo le richieste con serenità”.