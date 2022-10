All'Assemblea degli Azionisti, riunitasi per l'approvazione del bilancio 2021/2022, ha parlato l'ad Giuseppe Marotta. Queste le sue parole.- "Nell’estate del 2021, in sintonia con la proprietà,Una sfida complicata che abbiamo affrontato con senso di appartenenza, abbiamo ricavato il massimo dalla campagna trasferimenti, garantendo al club ampio respiro.Inzaghi ha accettato la sfida con umiltà e ambizione. Adesso abbiamo guadagnato altri due trofei dopo lo scudetto, che ci rendono orgogliosi.ma abbiamo lottato fino all’ultima giornata, confermando la continuità di un cammino che ha portato il club ai vertici, come la storia di questo club impone.Un serbatoio di talenti, non dimentichiamoci che in prima squadra ha già esordito un 2005 come Carboni. Anche la squadra femminile sta recitando un ruolo da protagonista e nel breve ci regaleranno soddisfazioni. In ambito istituzionale, l’Inter ha mantenuto il dialogo su temi cruciali sulla valorizzazione del prodotto e sull’incremento delle infrastrutture. Nel corso della passata stagione abbiamo completato Inter college e Suning youth Centre".- Marotta continua così: "Siamo nuovamente agli ottavi di Champions e anche quest’anno abbiamo mantenuto alta la competitività.. Abbiamo garantito a Inzaghi molte possibilità di scelta, tenendo in mente che si tratta di una stagione anomala. Anche il, come quelli di Mkhitaryan, Acerbi ecc. E arrivi come quelli di Asllani ci lanciano nel futuro.. Abbiamo vissuto una serata memorabile per la seconda qualificazione consecutiva agli ottavi, una qualificazione che, visto il girone, nessuno avrebbe immaginato., a partire dalla Supercoppa che ci vedrà impegnati contro il Milan in Arabia Saudita".