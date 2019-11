Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter insiste per Arturo Vidal e Beppe Marotta ha saputo che Vidal al Barcellona non è felice e la recente intervista rilasciata a El Mercurio sembra arrivare proprio nel momento opportuno, soprattutto toccando le parole giuste. "Vidal vuole tornare protagonista e a sentirsi fondamentale in un progetto, cosa che in Spagna non succede. Il suo rapporto con Valverde poi è a dir poco complicato e anche per questo Arturo vorrebbe cambiare aria. Lo farà sicuramente la prossima estate, anche per via di un accordo col club. Ma a gennaio potrebbe essere “l’opportunità” con la o maiuscola che sta cercando Marotta", si legge.