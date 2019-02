Ai microfoni di Sky, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, parla di Icardi e torna sulla questione rinnovo.



“Non so se questa è la settimana della proposta per il rinnovo, è un impegno che abbiamo preso con la signora Wanda e faremo una proposta perché è giust che sia così, poi non sappiamo quella che sarà la risposta. Non c’è una scadenza, lo faremo nelle prossime settimane. Ma è una questione diversa dai fatti che stiamo raccontando ultimamente”.