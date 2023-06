Il mercato dell'Inter si muove anche in attacco. Dzeko si è svincolato a parametro zero ed è andato al Fenerbahce in Turchia. Al suo posto, con la stessa formula dal club tedesco del Borussia Monchengladbach, è arrivato Thuram. Con la fine del mese di giugno è terminato il prestito annuale di Romelu Lukaku, che formalmente torna a essere un giocatore del Chelsea con cui ha altri tre anni di contratto (scadenza 2026). Ma il club nerazzurro è al lavoro per cercare di esaudire il desiderio del nazionale belga, riportandolo un'altra volta a Milano.



LE PAROLE - L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta ha dichiarato a Sky: "Per Lukaku il Chelsea deve valutare se è un calciatore funzionale al proprio progetto, altrimenti le loro strategie cambierebbero. In ogni caso è evidente che non possono immaginare di metterlo sul mercato e ottenere cifre importanti, non a caso la sua eventuale cessione in Arabia Saudita era sui 50 milioni di euro. Quello può essere un target di riferimento, molto lontano dai 115 milioni che abbiamo chiesto e ottenuto per cederlo due estati fa".