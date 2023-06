. L'non è nei piani di. Lo testimonia anche l'ultima mossa dell'attaccante belga, pronto a tutto per tornare in nerazzurro: come riferito da Sky Sports UK,- Un altro rifiuto che non fa certamente felice il, che sta cercando ogni soluzione per liberarsi a titolo definitivo del classe '93, al punto di parlarne anche con lanell'ambito dei dialoghi per. Lukaku aspetta l'Inter, disposta anche a ragionare su un, puntando sulla ferma volontà del giocatore di tornare a Milano per comporre un attacco stellare cone l'ultimo arrivato. Prima, però, i nerazzurri devono trovare il gruzzoletto necessario per l'affondo e molto si lega, più che alla telenovela Brozovic, all'eventuale cessione di, corteggiato dalin un'operazione che potrebbe portarenelle casse del club milanese. Romelu attende: un altro no all'Arabia Saudita per ribadire la volontà di tornare a indossare la maglia nerazzurra.