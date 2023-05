Intervenuto al convegno organizzato dalla Pallacanestro Varese Sostenibilità economica delle società sportive, quale futuro?, l’amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha risposto sulla questione relativa agli stadi di proprietà. E proprio sulla questione stadio – con ovvio e particolare riferimento a San Siro - ha spiegato: "Purtroppo per noi ci sono impedimenti oggettivi che non fanno prevedere un futuro roseo" come riportato da Varesenews.it.



INCONTRO PREVISTO - Lunedì 29 maggio in Comune a Milano per la prima volta sarà faccia a faccia tra dirigenti di Inter e Milan, il Comitato Referendum X San Siro, il Collegio dei Garanti di Palazzo Marino e referenti della Direzione Rigenerazione Urbana. La questione al centro dell’incontro il referendum sul futuro dello Stadio Meazza. Il faccia a faccia - a cui non è prevista la partecipazione del sindaco Sala, che peraltro al referendum è contrario - sarà solo una delle puntate di una serie più ampia su San Siro.