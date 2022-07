, presente all'evento "Lo Sport fa Viaggiare", ha rilasciato alcune dichiarazioni sul club nerazzurro e più in generale sulla situazione del calcio in Italia:Non possiamo pensare allo sport come fenomeno a sé stante, ci vuole un'offerta formativa per coloro che sono destinati a questo settore. Mancano strutture e mancano docenti, poi c'è anche una burocrazia che rende molto difficile il finanziamento delle strutture nuove e la stessa banca dello sport non riesce a garantire soldi"."Nello sport bisogna avere il coraggio di osare, sta anche a me come leader di un gruppo dire quale sarà l'asticella.Bisognerà gestire la parte atletica, che sarà difficile visto che tanti giocatori andranno al Mondiale. Direi che potrà incidere sull'esito finale"."Di sicuro sarà un campionato avvincente, negli ultimi anni Inter e Milan hanno vinto lo Scudetto facendo sì che non ci sia più l'egemonia della Juventus".I DETTAGLI CHE FANNO VINCERE - "L'anno scorso poi ha dimostrato che la cura dei particolari fa la differenza.e quindi vanno curati quegli aspetti trascurati la stagione passata. Una società deve curare i particolari, come ad esempio lo staff che sta dietro la squadra che va in campo, dai magazzinieri ai nutrizionisti"., e ai fondi perché in un momento di grande contrazione finanziaria danno linfa vitale per portare avanti il sistema. Io credo però che il made in Italy sia ancora di altissimo livello, come giocatori e come allenatori.- "In Lombardia negli anni '70-'80 lo sport era generato principale dal mecenatismo dell'imprenditoria,Varese, la mia città, la pallacanestro e il ciclismo giravano intorno al commendator Borghi. Oggi le società calcistiche tra Milano e Varese si sono ridotte, è un momento di forte contrazione".