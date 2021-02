A margine della sfida di campionato contro il Milan, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha presentato il derby ai microfoni di Dazn, rispospondendo alle parole di Zhang.



Com'è stato preparare il derby da capolista?

“Questa partita arriva in un momento storico straordinario per i due club, al sapore del derby si unisce la competitività e Conte ha fatto un gran lavoro”.



Maldini ha detto che si augura un abbraccio tra Ibra e Lukaku.

“Condivido, il derby ha sempre un sapore agonistico acceso ma esalta sempre messaggi positivi”.



Cosa può dire rispetto alle parole pronunciate da Zhang in cina?

“Sono certo che la proprietà valuterà al meglio le decisioni da prendere nell’interesse del club. Noi stiamo lavorando al massimo per concludere la stagione nel migliore dei modi”.