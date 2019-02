Beppe Marotta ha poi parlato ai giornalisti presenti a margine del premio Gianni Brera al teatro Dal Verme, tra cui l'inviato di Calciomercato.com, Pasquale Guarro: "È un momento negativo dell'Inter, che si può superare grazie al contributo di tutte le componenti, anche Spalletti. Non è da mettere sotto esame o in discussione il suo lavoro, è un bravo allenatore che sta guidando una squadra terza in classifica in un momento difficile. Bisogna essere fiduciosi e ottimisti, sapendo che c'è da migliorare. Oggi siamo meritatamente in zona Champions, questa è una squadra che ha un dna molto preciso e se c'è un aspetto da migliorare in modo importante è quello relativo alla mentalità e alla cultura del lavoro. Se con la Champions Icardi e Spalletti restano? Certo. Io sono contrario alle clausole rescissorie, se non c'è armonia tra giocatore e società alla fine va via comunque. Ora c'è la clausola, ma c'è un buon rapporto tra il giocatore e il club. Se cercheremo di toglierla? Non è argomento di discussione. Ho parlato col presidente Zhang, è un confronto consuetudinario, quello che ho dichiarato è frutto della condivisione col presidente e la proprietà. Dobbiamo essere capaci di creare un corpo unico, società squadra e allenatore. Le difficoltà ci sono, ma con l'unione si possono superare questi momenti. Con Spalletti ho un rapporto schietto, diretto e anche d'affetto. Troveremo la formula per uscire da questo momento di crisi. Quando si entra in una società importante come l'Inter si sa che c'è una grande pressione e una grande voglia di vittoria, ci sono da gestire momenti difficili. Il senso di appartenenza significa avere nel proprio dna un amore verso questi colori e questo pubblico, i ragazzi devono capire quanto amore li circonda e ripagare in campo la fiducia che tutti hanno in loro. Conte? Sono mesi e mesi che non lo sento".