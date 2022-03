L’ad dell’Inter Beppe Marotta è intervenuto a Sky nel prepartita della gara contro la Salernitana:



“Vero che molti giocatori sono calati insieme, oggi siamo un po’ insufficienti ma siamo sicuri del valore della nostra squadra. Siamo certi che giocheremo sempre per portare a casa il risultato".



INZAGHI - "Siamo contenti di Inzaghi sotto tutti i punti di vista, fiduciosi che questo momento di involuzione possa essere superato proprio grazie alle sue qualità.



OBIETTIVI - "Nello sport non bisogna avere paura di tenere alta l’asticella. Dobbiamo lottare in tutti i modi per ottenere la seconda stella, lo teniamo come obiettivo. Se poi altri saranno più bravi, allor faremo i complimenti, ma la nostra ambizione deve rimanere alta.



EUROPA - "Stiamo crescendo anche a livello europeo, il traguardo di quest’anno è importante ma non dobbiamo fermarci al superamento del girone. Il calendario ci ha sfavorito, ma impariamo da queste esperienze e proviamo a rimontare martedì pur partendo sotto".



SUPERLEGA - "Sull’argomento c’è stato un forte dibattito: ora dobbiamo dedicarci alla stagione sportiva, siamo molto concentrati su di essa. La proprietà sta cercando di rendere l’Inter una società sostenibile nonostante il periodo. Noi la dodicesima squadra non aderente? Non me la sento di dare una risposta al momento”.