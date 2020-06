A margine del Consiglio Federale, l'amministratore delegato dell'Inter e consigliere di Lega, Beppe Marotta, ha espresso ai microfoni di Sky Sport il proprio dissenso per quanto maturato nel corso dell'incontro in cui la maggioranza ha votato in favore di Play Off e Play Out, nel caso il campionato dovesse ancora fermarsi per nuovi contagi da Coronavirus. Soluzione che non piaceva alla Lega, tanto che i tre esponenti (Marotta, Lotito, Dal Pino) sono stati gli unici a emettere voto sfavorevole.



“Io credo che non ci siano vincitori e sconfitti, c’è una situazione anomala. Siamo stati messi dietro alla lavagna, abbiamo preso uno schiaffo morale. Il mondo del calcio ha bisogno di una rivisitazione all’interno di una governance che non rispecchia appieno un campionato come la Serie A. Oggi posso criticare un sistema di governo del mondo del calcio, un sistema ancorato a decisioni che spettano a troppe componenti, auspico che la Serie A abbia un potere decisionale più autonomo”.