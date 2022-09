Nessun allarme in casa Inter. A dirlo è lo stesso Giuseppe Marotta che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, alla cena organizzata da Ernesto Pellegrini, ha rassicurato l'ambiente nerazzurro. "Oggi l’Inter ha gli stessi punti che aveva nell’anno dello scudetto con Conte, e dopo sette giornate ha segnato tre gol in più e ne ha subiti 11 come allora: sono convinto che dopo la sosta ci riprenderemo".