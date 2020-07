Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, Marash Kumbulla è un'idea che l'Inter non abbandona ma potrebbe pensare di prenotarlo per la stagione 2021/2022 lasciandolo un altro anno a Verona in prestito. Le valutazioni sono in corso per il centrale classe 2000 dell'Hellas, mentre sono "ripartiti i contatti per Jan Vertonghen a parametro zero dal Tottenham", si legge.