Marotta vuole rinforzare l'Inter nel prossimo mercato di gennaio ma per lui sarà anche necessario piazzare qualche colpo in uscita per riempire le casse del club nerazzurro. In partenza ci sono sia Gabigol che Politano, due esuberi che secondo i calcoli di Marotta dovrebbero portare almeno 45 milioni di euro in viale della Liberazione, una cifra che l'amministratore delegato potrebbe dirottare su Vidal, Alonso e Giroud.