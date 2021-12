La Gazzetta dello Sport scrive: il dg Marotta non segue solamente Gianluca Scamacca del Sassuolo ma anche Davide Frattesi. I Neroverdi chiedono almeno 30 milioni (senza dimenticare il 30% sulla futura rivendita alla Roma) per centrocampista classe '99 e, nel caso partisse l'attaccante della nazionale, non si muoverà fino alla prossima stagione.