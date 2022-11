Beppe Marotta, ad dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions contro il Bayern: "Salto di qualità in Europa? È un gruppo in continua crescita, insieme da qualche anno. La seconda qualificazione consecutiva agli ottavi è un dato importante e il ritorno agli ottavi è un palcoscenico consono a noi".



SKRINIAR - "Il suo valore è superlativo, in campo e fuori. Spero che si possa arrivare a una conclusione della negoziazione entro il 13 novembre, per l'ultima di campionato prima della sosta. Ci sono sentori positivi".



GOSENS - "Ok con nostri meccanismi, ma non dobbiamo avere fretta. È un giocatore importante per noi".



I FATTI DELLA CURVA - "Ieri abbiamo diffuso un comunicato stampa molto esplicito, l’Inter da sempre combatte violenza fisica e verbale. E come il var previene gli errori, noi con le nostre iniziative proviamo a debellare questo brutto fenomeno. La nostra tifoseria è una delle più belle del mondo, anche se quella dell’altra sera è una brutta pagina del nostro calcio".



LUKAKU - "Si sono verificate n queste ultime settimane tante ricadute per i giocatori, è un anno anomalo e c’è tanta pressione. È un insieme di situazioni difficili da gestire, nei grandi club non bisogna più parlare di titolari e riserve. Dispiace per Romelu, ma in sua attesa sono sicuro che riusciremo a centrare i nostri obiettivi".