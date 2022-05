I contatti si sono fermati in vista della finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, ma stando a ciò che scrive Tuttosport, l'ad nerazzurro, Giuseppe Marotta, pensa di avere Paulo Dybala in 'pugno'. L'argentino, che lascerà i bianconeri a parametro zero, cerca una squadra che lo metta al centro del progetto e a Milano la troverebbe.