Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter sta valutando anche due possibili acquisti a parametro zero per la prossima estate. Perché uno tra Laywin Kurzawa e Thomas Meunier potrebbe arrivare a Milano: il primo è un esterno mancino, il secondo destro, entrambi al momento sono in scadenza col Paris Saint-Germain e Marotta li ha sondati in suo stile top secret perché possono rappresentare alternative utili per Conte.