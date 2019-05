L'ad per la parte sportiva dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato a margine dell'evento 'Le sfide del calcio italiano' a Venezia: "Una volta le società di calcio erano diverse, gli almanacchi Panini dedicavano poche righe all'organigramma societario - riporta FcInterNews.it -. Ora la storia è cambiata, il calcio è cambiato e io, che faccio il dirigente sportivo da 42 anni, ho attraversato le varie epoche. Un'importanza enorme adesso ce l'hanno gli stadi, per senso di appartenenza e per i ricavi. Alla Juventus ho potuto sperimentare il passaggio dal vecchio modello al nuovo: si guadagna in punti in classifica e nel bilancio. In Italia abbiamo un'esigenza assoluta in questo senso, perché continuiamo ad essere molto indietro rispetto al resto dell'Europa che conta. Bisogna costruire poli commerciali e non cattedrali nel deserto. Occorre avere lungimiranza. Meglio una società con un bilancio positivo o una che vince? Se lo chiedessimo ai tifosi, tutti risponderebbero una che vince. Ma una società deve avere programmi a lunga durata. Spesso si è condizionati dall'ambiente, ad esempio si cambia allenatore solo per qualche periodo negativo. Invece c'è da essere razionali e capire che non può essere il capro espiatorio. Occorre avere cultura della sconfitta, e in tal senso la mediaticità non aiuta per nulla. Si perde il senso critico e si attacca tutto e tutti".