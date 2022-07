Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato ai microfoni di TR24 in merito a Cesare Casadei, giovane talento cercato dal Chelsea: "Oggi è un talento...Prima di diventare un campioncino ne deve fare di strada, però siamo molto orgogliosi di averlo con noi. Si sta allenando con la prima squadra, sta dimostrando di essere bravo. Oggi posso parlarne soltanto in termini positivi dall’alto della sua giovane età, poi molto dipende da lui. Da come sarà in grado di impostare il suo futuro perché accanto le qualità tecniche bisogna saper conciliare quelle umane che spesso sono più importanti di quelle calcistiche".