Non è una nuova notizia che, al termine della stagione corrente ed a partire dal prossimo 1° luglio, volerà a Parigi per diventare un nuovo rinforzo della rosa di Galtier al Paris Saint-Germain. Ma se lo slovacco – che intende provare in tutti i modi a recuperare, almeno per la panchina, in vista della finale di Champions League contro il Manchester City, di scena ad Istanbul, allo stadio Ataturk – fa parte ormai del passato nerazzurroIntervenuto questa mattina a Radio Rai, l'ad del club di Viale della Liberazione ha fatto il punto sull'imminente mercato estivo – oltre ad esprimere grande ammirazione per Frattesi, gioiello del Sassuolo -, puntando il mirino, specialmente per il reparto difensivo, su un profilo in particolare: “ma ce ne sono altri. Il calcio italiano è espressione di talenti veramente puri.Poi bisogna conciliare questa visione con una negoziazione che dev'essere portata avanti, in questo momento siamo fermi. Bisogna perseguire la strada della valorizzazione del prodotto italiano, è obbligatoria. Il calcio italiano può esprimere grandi valori sia a livello di giocatori, che di allenatori, arbitri e dirigenti. Certo, gli investimenti più importanti sono nei centri di formazione, è scontato che il rapporto fra Federazione e singoli club, che è già ottimo, deve essere ancora più forte. I talenti in Italia ci sono e sono talenti che possono competere con i loro pari età in tutta Europa"., nel mirino della società di Zhang. Il classe 2003 – 20 anni da compiere il prossimo 11 dicembre – anche grazie a questi pubblici interessamenti, sta diventando sempre più uno degli uomini pronti ad infiammare il mercato estivo., che gli stanno permettendo di essere un centrale certamente giovane ma già polivalente e con ampi margini di crescita sotto ogni punto di vista., forte di un accordo a lungo termine e conoscendo il valore del già 4 volte nazionale azzurro.- Già nel corso di questa annata, l’entourage del giocatore, insieme alla società di Bergamo, ha registrato gli interessi di alcuni top club.– alla ricerca di un profilo giovane ed italiano da inserire nel proprio organico difensivo –che hanno già messo il suo nome sul taccuino degli osservati speciali. Tanta concorrenza per uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico italiano.– a differenza delle altre società -Primo su tutto, la conoscenza del collega Bastoni, tra i suoi riferimenti, come dallo stesso Scalvini dichiarato: “, quando giocava in Primavera". In secondo luogo,, esplodendo grazie alla cura ed al lavoro di Filippo Inzaghi, realizzando ben 8 reti ed un assist alla sua prima stagione tra i professionisti.– valutazione superiore ai 30/35 milioni di euro - considerato comunque elevato per la società di Viale della Liberazione e che, per tale motivo, sta comunque sondando altri nomi, anche sul mercato estero. Ipotesi, idee, intrecci.