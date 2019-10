Ad Appiano Gentile non fanno drammi, anzi, ieri, dopo il pareggio tra Parma e Inter, Conte e la dirigenza si sono incontrati per un breve punto sulla situazione. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Ad Appiano fanno notare che quello attuale è il primo anno di un progetto che è partito appena 4 mesi fa con Conte in panchina, una stagione in cui gettare le basi per togliersi grandi soddisfazioni in futuro, un primo step in un processo di crescita graduale. Perché attualmente alla Pinetina la Juventus è considerata molto superiore e perché in estate ci saranno altri investimenti per innalzare la qualità della rosa. Questo non vuol dire che se in primavera il distacco in classifica sarà quello attuale (e non il -20/30 punti accusato ogni fine campionato dal 2011-12 in poi), l'Inter non farà di tutto per strappare lo scudetto ai bianconeri. Al tempo stesso, però, il messaggio che arriva il giorno dopo il 2-2 contro il Parma è improntato al realismo, ovvero pazienza e niente drammi per un pareggio casalingo maturato tre giorni dopo una grande impresa in Champions”.