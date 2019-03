Tra Icardi e l’Inter la tregua non è ancora arrivata. L’amministratore delegato e Paolo Nicoletti (legale a cui si è affidato il centravanti) avranno nuovi colloqui in giornata, ma scherzando con i giornalisti, all’uscita della Lega di Serie A, il dirigente nerazzurro si è lasciato andare a una battuta: “Se guardo Tiki Taka? Va in onda troppo tardi e noi andiamo a letto presto perché ci svegliamo alle 7 per lavorare”.



ALLA RICERCA DELLA SOLUZIONE - Una frase pronunciata dietro un sorriso sereno, ma che lascia intendere come Marotta, almeno pubblicamente, non voglia scendere nei particolari che riguardano Wanda Nara, moglie e agente del calciatore che ogni domenica presenzia come opinionista negli studi della trasmissione sportiva. La verità è ovviamente un’altra, l’Inter monitora con attenzione le uscite della moglie di Icardi, ma in questo momento non intende alimentare ulteriori polemiche. La trattativa per il reintegro in gruppo del calciatore conoscerà presto una soluzione e per questo motivo si preferisce il silenzio.