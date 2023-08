sta lavorando con forza alla cessione di. L'attaccante argentino è da inizio mercato uno dei principali indiziati a dire addio alla formazione nerazzurra, ma soltanto nelle ultime settimane si sta animando con forza il mercato attorno a lui. Prima il Betis Siviglia, poi il Siviglia e il Lille, ma ora c'è un nuovo club che ha cercato l'affondo decisivo per l'acquisto dell'ex-Lazio- Secondo quanto appreso dauna trattativa fra le parti è ufficialmentecon una formula inizialmente non prevista dall'Inter che stava lavorando per l'addio a titiolo definitivo da 20 milioni (avendolo a bilancio ancora per oltre 16 milioni di euro).Con il club francese si sta lavorando per definire l'incastro economico di non facile risoluzione,, ma che può diventare obbligo a determinate condizioni che agevolerebbe il club francese comunque alle prese con una gestione oculata del proprio bilancio.E sono proprio sulle cifre che i club stanno limando i dettagli decisivi. Innanzitutto l'onerosità del prestito che non dovrebbe superare i 2/3 milioni. Poi il diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo da circa 12/15 milioni di euro che potrebbe essere legata a un piazzamento Champions (e la Ligue 1, salvo sorprese, l'anno prossimo dovrebbe avere un posto garantito in più con il nuovo format).- E se l'accordo dovesse essere trovato lche, guarda caso, si intreccia sempre con il Marsiglia e sarebbe un importante ritorno per i colori nerazzurri. Proprio al club del sud della Francia, infatti, fu vendutoche tuttavia, oggi, è a tutti gli effetti svincolato. Con la punta cilenahanno già trovato un principio di accordo che potrà essere però formalizzato soltanto con l'addio di Correa.