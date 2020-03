Il, nella notte, ha vinto 8-0 contro il, squadra peruviana che nella prima giornata di, in altura, a 4mila metri, aveva sconfitto ildi. In un Monumental chiuso al pubblico, non per il coronavirus ma per le pene sportive che i Millonarios devono scontare, è sceso in campo anche Lucas, difensore argentino che vuole a tutti i costi giocare in Europa.- L'agente del calciatore, Gonzalo, ha deciso che il suo ciclo al River è finito e che l'estate sarà il momento buono per vedere il classe '96, cresciuto nelnel calcio europeo. Osservato speciale di Javier, Martinez Quarta è stato proposto più volte ai nerazzurri, che mantengono sempre vivi i contatti. E che, per il momento, hanno la loro idea in testa.Difensore centrale, contro i peruviani del Binacional ha giocato, nella linea adi Gallardo, come centrale di sinistra, lì dove all'Inter ora gioca il chiacchierato, ma pronto a giocare anche a destra. Nonostante la vittoria per 8-0, puntato dal colombiano Johannè andato in difficoltà: la percezione è che il nativo didebba crescere ancora. Perché le abilità ci sono, è un giocatore da Conte: aggressivo, abile nella costruzione di gioco, ordinato, è uno che si applica, ma, secondo l'Inter, per essere da Inter, deve applicarsi ancora di più. Acerbo, da, i dirigenti e lo staff tecnico non è ritenuto pronto. Per il momento.