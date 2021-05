Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, parla a Radio 24 dell'attuale difesa nerazzurra: "Non dimenticherei Samir Handanovic, al di là degli episodi che possono esserci in un campionato. Ma loro quattro hanno permesso agli altri di giocare tranquilli. Qui c'è Nicolò Barella, da noi c'era Dejan Stankovic, gente che fa avanti e indietro in campo. Skriniar è stato molto bravo, poteva avere la debolezza di abbattersi ma è stato un carrarmato adattandosi alla difesa a tre. Bastoni mi somiglia tanto, è interista e vuole vincere per questa maglia. Ho parlato di Barella, Bastoni e Lukaku nel mio libro per questi motivi: Barella corre, suda e mena per l'Inter, si identifica in quello che dev'essere l'interista; mentre Lukaku ha fatto tantissimi gol e si è caricato la squadra sulle spalle. ero scettico su di lui, mi devo ricredere".