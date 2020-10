Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, parla a Inter Tv prima del derby contro il Milan: "Assenze? Noi siamo abituati, siamo pazzi, diamo il meglio di noi quando siamo in difficoltà. Il Milan è favorito e hanno Dio, spero in Lukaku. Ibrahimovic è la ciliegina del campionato insieme a Romelu e Cristiano Ronaldo. Lui ha dimostrato di essere ancora forte, ha aiutato anche lo spogliatoio a crescere. Un gol nel derby? Rimane impresso perché lo fai nello stadio più bello del mondo".