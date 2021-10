Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, parla a SportMediaset, partendo dalle lacrime contro la Lazio del 5 maggio 2002: "Dopo quella sconfitta siamo ripartiti di slancio e abbiamo costruito, anno dopo anno, qualcosa di importante. Quello fu il mio primo anno in nerazzurro, poi l'ultimo sapete tutti come andò a finire".



SIMONE INZAGHI - "Sta facendo un ottimo lavoro, è un allenatore che ha fatto grandissime cose alla Lazio e si è messo in gioco decidendo di uscire dalla sua comfort zone".