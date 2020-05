Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, risponde alle domande de la Gazzetta dello Sport inerenti agli anni di José Mourinho: “Allenamento numero uno, subito partitine, sempre partitine: ‘Le voglio a cento all’ora’. Andai a casa felice: ‘Sono a fine carriera, ma almeno gli ultimi anni mi diverto’. Le manette di Mou? Non ne poteva più, ci voleva far capire: ‘Si va in guerra: se ci state, vengo con voi’”.



SU IBRA AL CAMP NOU - “Nella partita del girone a novembre, Ibra era in panchina infortunato. Incrociò lo sguardo di Vieira e gli fece una faccia tipo: ‘Mamma mia come giochiamo, che rumba’. Cinque mesi dopo l’abbiamo guardato noi, senza dirgli nulla indifferenza, lo schiaffo peggiore. Bastavano le nostre facce”.



RIVOLETE ANCHE QUESTA? - “E’ nata a Riccione, dopo Siena: opera di Aldo Drudi, che fa i caschi a Vale Rossi. L’idea mi venne quando chiesero indietro lo scudetto 2006, serviva solo l’occasione migliore possibile”.



L’INTERVALLO COL BAYERN - “Il paradosso di Mou: ‘Ragazzi, occhio: se giochiamo cos bene facciamo quello che spera il Bayern infilarci in contropiede. Un po’ peggio, dai…’”.



LACRIME CON MOU - “Da venti giorni lo imploravo di non andarsene e gli ho sussurrato: ‘Ti rendi conto in che mani ci lasci?’. Si parlava già di Benitez, ma l’avrei detto anche se fosse arrivato un altro”.